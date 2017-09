Christelijke gereformeerde kerk Rotterdam-Centrum 125 jaar

Het was zaterdag 125 jaar geleden dat de christelijke gereformeerde kerk (cgk) van Rotterdam-Centrum werd geïnstitueerd. De gemeente kreeg in het jaar van de oprichting, 1892, ook haar eerste predikant, ds. F. P. L. C. van Lingen. De cgk van Rotterdam is een van de oudste gemeenten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Tijdens het bombardement op Rotterdam in de meidagen van 1940 werd het kerkgebouw van de cgk verwoest. Ds. S. van der Molen was toen predikant van de gemeente. Na de oorlog kreeg de cgk een nieuw kerkgebouw. De Rehobothkerk staat aan de Noordsingel 88-90 in de Agniesebuurt.

Tijdens het startweekend van 2 en 3 september stond de cgk Rotterdam-Centrum stil bij het 125-jarig bestaan.

De gemeente omschrijft zich nu als een „relatief kleine, maar actieve stadsgemeente” met circa 130 leden. De gemeente is actief in Inloophuis De Paraplu, een inloophuis voor vrouwen, en de kinderkledingbank. Sinds februari is ds. J. C. Hardeman aan de gemeente verbonden. Kerkelijk werker Joke Bijsterveld-Visser en emeritus predikant ds. J. Manni helpen hem.

