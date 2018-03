Christelijke gereformeerde Amstelgemeente bestaat 125 jaar

De christelijke gereformeerde Amstelgemeente in Amsterdam bestond op 23 februari 125 jaar. De gemeente groeide door het werk van ds. Siebrand Wierda, die in 2001 intrede deed. In 2005 werd een nieuwe gemeente gesticht: Via Nova. De Amstelgemeente verhuisde in 2006 van het gebouw Vrijburg naar de Amstelkerk op het Amstelveld, in het centrum van de stad.

Ds. Wierda nam in 2010 afscheid als predikant van de Amstelgemeente. Na het vertrek van ds. S. Pos vorig jaar is de gemeente vacant.

