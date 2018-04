Christelijke ex-slavin IS herenigd met vader

Na 3,5 jaar geleefd te hebben als slavin van Islamitische Staat, is de Iraakse christin Rita Habib onlangs herenigd met haar vader in de Iraakse stad Erbil.

Dat bericht de Koerdische nieuwszender Kurdistan24. In de directe familiekring van Rita Habib was alleen haar vader nog in leven. Tot voor kort wist ze dat niet.

Rita

Rita (30), afkomstig uit een Syrisch-katholiek gezin uit het Iraakse Qaraqosh (Bakhdida), werd in de zomer van 2014 gevangen genomen door strijders van Islamitische Staat, waarna ze door met name Saudische IS-strijders als slavin werd misbruikt. In december 2017 werd ze bevrijd, waarna ze zich aansloot bij een christelijke militie in het noorden van Syrië die tegen IS vecht.

Ze deed haar verhaal in januari in het Reformatorisch Dagblad. Toen had ze nog niets over haar vader gehoord. „Vrienden in Irak vragen naar hem, maar ik vraag me af of hij nog leeft”, zei ze toen.

Rita overleefde het kalifaat

De Koerdische nieuwszender Kurdistan24 maakte een video van de hereniging vorige week in Erbil, waarbij vader en dochter elkaar in de armen vallen. De hereniging is voor Rita als „een droom” die werkelijkheid wordt, vertelde ze.