Christelijke activiste opgepakt in Iran

Mary Mohammadi, een bekende christelijke activiste, is vorige week tijdens een demonstratie in de Iraanse hoofdstad Teheran opgepakt. Dat meldde mensenrechtenbeweging Article 18 op haar website.

Mohammadi is afgevoerd naar een onbekende locatie. Sinds haar arrestatie is niets meer van haar vernomen. De 21-jarige activiste, die zich bekeerde tot het christendom, is bekend om haar openlijke inzet voor de mensenrechten in het islamitische land. Mohammadi zat in 2018 zes maanden vast, nadat ze was opgepakt bij een huiskerk.