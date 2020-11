Christelijk gezin in Indonesië vermoord

In het Indonesische dorp Lenowu is een christelijk gezin om het leven gebracht. Dat meldde AsiaNews zaterdag.

De slachtoffers zijn een echtpaar met hun dochter en schoonzoon. Ze waren alle vier lid van het Leger des Heils. Het is onbekend wie hen om het leven heeft gebracht, aldus de Indonesische politie. Veel getuigen van de moord op het gezin zijn gevlucht.

De voorzitter van de Indonesische protestantse synode, ds. Gumar Gultom, heeft het geweldsincident veroordeeld en eist dat de overheid een onderzoek opent. „Dit nieuwe geweld herinnert ons aan vroegere geweldsincidenten in dezelfde regio”, aldus Gultom in een officiële verklaring. Hij verzoekt de Indonesische veiligheidsorganisaties met klem om de „overgebleven terroristen” uit te schakelen. De politie is inmiddels begonnen met een onderzoek.

De relatie tussen christelijke groeperingen en moslims is gespannen. Volgens Gultom zijn er in de periode voor de moorden zes kerken van het Leger des Heils verwoest. Dit wordt echter tegengesproken door het hoofd van de politie. „Er zijn geen kerken verbrand.”