Chris Wright: Juist in Bijbel is ruimte voor ieder volk en iedere natie

„Wie wil weten wat de Bijbel te zeggen heeft over zending, moet de Bijbel op de juiste manier lezen: als een groot verhaal van schepping tot herschepping waar wij onderdeel van uitmaken”, zei dr. Chris Wright donderdag in Amsterdam.

De anglicaanse oudtestamenticus Wright was een van de sprekers tijdens een „collegedag” in de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam. De bijeenkomst kwam tot stand op initiatief van Tear, een organisatie die mensen wil helpen om op te staan tegen armoede en onrecht. Ze doet dit door middel van campagnes, het verbinden van kerken in Nederland en overzee en door samen te werken met lokale kerken en organisaties.

„De Bijbel is niet zozeer een boek vol leerstellingen, beloften of regels, maar een verhaal”, aldus Wright. „Een verhaal over wie wij zijn, waar we ons bevinden, hoe we God kunnen ontmoeten en waar de dingen heen gaan. Deze manier van lezen daagt ons uit om onze rol mee te spelen in het grote drama van Gods missie naar Zijn wereld.”

Envelop

Volgens Wright laat de Bijbel zich lezen als een dramastuk in zeven scenes. „Het verhaal laat zich uittekenen op de achterkant van een envelop. God schiep de wereld; de mensheid kwam in opstand tegen God; God belooft de wereld te zegenen in Abraham en verkiest Israël; God houdt Zijn belofte en overwint het kwaad door zijn Messias; God zendt na de uitstorting van zijn Geest Zijn mensen de wereld in; God zet alle dingen recht in het laatste oordeel en God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.”

Vrede

Het is belangrijk, zo benadrukt Wright, je te realiseren waar je je bevindt. „Wij leven in act vijf. Ik vraag weleens aan mensen: „In welk verhaal leef je nu?” Wanneer je deelneemt aan het verhaal van God, waar we in vrede zullen leven op de nieuwe aarde en de zonde het niet meer voor het zeggen heeft, dan bepaalt dat je leven voor het nu. Als er straks geen ruimte meer is voor zonde, dan nu ook niet. Zo word je er steeds aan herinnerd wie je bent.”

Tijdens de vraag-en-antwoordsessies vraagt een deelnemer hoe we dit grote verhaal kunnen vertellen in een postmoderne wereld waar de grote verhalen hebben afgedaan. Volgens Wright gaat het grote verhaal van God en Zijn wereld feitelijk mee in de postmoderne kritiek op de moderniteit. „Het postmodernisme verzet zich tegen het totalitaire karakter van de moderniteit die geen ruimte laat voor verschillende culturen. Juist in de Bijbel zien we dat er ruimte is voor ieder volk en iedere natie. De nieuwe aarde is geen stoofpot waar alles en iedereen hetzelfde wordt, integendeel, de volkeren zullen hun eigen schatten binnen brengen.”

Opdracht

De opdracht voor mensen die in „act vijf” leven, valt volgens de Britse theoloog uiteen in drie richtingen: de opbouw van de kerk, het dienen van de samenleving en zorg voor de schepping. Niet alleen predikanten of evangelisten zijn geroepen om deel te nemen aan Gods missie; de gehele kerk is dat. „We moeten oppassen om het leven in te delen in geestelijk en natuurlijk. Ook in het gewone werk van alledag, waar we verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en zorg dragen voor de schepping, nemen we deel aan Gods missie.”

Voorganger Jurjen ten Brinke vertelt tijdens een wandeling door de buurt hoe zijn gemeenteleden actief zijn in de wijk: „Wij nemen de boodschap van de Bijbel dat mensen niet op zoek zijn naar God zo serieus dat we niet verwachten dat ze naar de kerk komen. Daarom zijn onze leden actief in buurthuizen en bij hen thuis. Daar openen ze, ook op zondagochtend, met mensen de Bijbel om te ontdekken wat God te zeggen heeft, vanuit het geloof dat wij God niet hoeven te brengen, maar dat Hij al lang bezig is.”

Tussen de colleges door delen mensen uit de praktijk hun ervaringen. Zo vertelt Margrietha Reinders, pionier in de Amsterdamse wijk Betondorp, dat het de grootste uitdaging is om aan te sluiten waar mensen mee bezig zijn. „Ik ga vaak in een café zitten om gewoon met mensen te praten. Ik wil jullie aanmoedigen om dat ook te doen. Ga naar plekken waar je je niet zo comfortabel voelt. Uiteindelijk is dit helemaal niet zo moeilijk, je moet gewoon op mensen afstappen. Mijn ervaring is dat mensen buiten de kerk veel sneller enthousiast worden over het Evangelie dan mensen binnen de kerk.”