Chinese predikant: Bid voor christenen in Wuhan

Een anonieme predikant uit Wuhan roept in een open brief christenen op om voor hun geloofsgenoten in de Chinese stad te bidden.

De pastor noemt het coronavirus, dat vorige maand in Wuhan uitbrak, een „geloofsbeproeving.” Als gemeenteleden bij elkaar komen, kunnen ze sneller met het dodelijke virus worden besmet, schrijft hij. Tegelijk zijn ze geroepen „getrouwe getuigen” van het Evangelie te zijn.

De predikant heeft extra voedsel ingeslagen en buitenshuis draagt hij een mondkapje. „Voor de rest heb ik alles in de handen van de Heere gelegd.”

Hoewel de situatie „kritiek” is, vertrouwt hij op de belofte „dat de Heere gedachten van vrede en niet van kwaad over ons heeft.”