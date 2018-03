Chinese bisschop Xijin weer op vrije voeten

De Chinese bisschop Vincent Gui Xijin is vrijgelaten, twee dagen na zijn aanhouding. Dat meldde de rooms-katholieke nieuwswebsite AsiaNews woensdag.

De bisschop, die niet erkend wordt door de Chinese overheid, werd maandag opgepakt, samen met een andere geestelijke. Aanleiding zou de weigering van Xijin zijn om samen met de door de Chinese overheid aangestelde bisschop Zhan Silu voor te gaan in de paasviering. Xijin had de paasviering om die reden zelfs enkele dagen vervroegd. Hij is nu weliswaar weer op vrije voeten, maar mag de komende dagen geen kerkelijke taken verrichten.