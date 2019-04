Chinese autoriteiten vernietigen gebouw Drie-Zelfkerk in Henan

De Chinese autoriteiten gaan door met het vernietigen van protestantse kerkgebouwen. Dat meldde het online tijdschrift Bitter Winter vorige week op basis van een video die in maart is opgenomen.

Op de beelden is de vernietiging te zien van het gebouw van de door de staat gecontroleerde Drie-Zelfkerk in Xianglushan, een plaats in de oostelijke provincie Henan. Het geval staat volgens Bitter Winter niet op zichzelf; er zouden sinds vorig jaar al „talrijke” gevallen van soortgelijke praktijken bij het online tijdschrift bekend zijn geworden.