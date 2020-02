Chinees houdt zijn kerkdienst thuis

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn kerkdiensten in China massaal afgelast. Dat leidt tot een unieke situatie: geregistreerde kerken komen evenals ondergrondse gemeenten samen in huiskerken.

Het is in China verboden om in woningen religieuze samenkomsten te houden. Kerkdiensten hebben plaats in door de overheid aangewezen en geregistreerde gebouwen.

Sinds het virus om zich heen grijpt, adviseren bisschoppen en voorgangers hun kerkleden om op zondag in kleine groepen samen te komen. Foto’s op de website van Asia News laten zien hoe huiskamers zijn omgebouwd tot kleine kerkjes en hoe christenen rond een open Bijbel en een brandende kaars geschaard zitten. Rooms-katholieken knielen biddend voor een zelfgemaakt huisaltaar.

Zowel in geregistreerde als in niet-geregistreerde Chinese kerken wordt intens voor het land en de gezondheid van de bevolking gebeden. Een anonieme predikant uit Wuhan, die in een open brief christenen opriep om voor hun geloofsgenoten in de Chinese stad te bidden, noemde het coronavirus een „geloofsbeproeving.”

Onlangs blogde bisschop Thaddeus Ma Daqin van Shanghai, die sinds 2012 huisarrest heeft, onder andere: „Dagelijks lees ik over het telkens toenemende aantal gevallen en over de inspanningen van de gezondheidswerkers in de frontlinie. Dagelijks lees ik over preventiemaatregelen die lokale besturen nemen en over mensen die steeds beter weten hoe ze zichzelf moeten beschermen en elkaar kunnen helpen. Dagelijks lees ik over assistentie van buitenlandse vrienden. En uit alle delen van China krijgt de stad Wuhan op aandoenlijke wijze hulp aangeboden. Ondanks de moeilijkheden treden we in China de situatie eensgezind tegemoet. Laten we intens blijven bidden. God zegene China!”

Kinderen

Tegen de overheidsinstructie in nemen ook kinderen deel aan de huiskerkdiensten. „Gewoonlijk staan er op zondag politieagenten en leden van de door de overheid ingestelde Chinese Katholieke Patriottische Vereniging voor de kerk om mensen onder de achttien jaar weg te sturen”, tekende Asia News op. Sommige mensen denken dat de autoriteiten, vanwege het coronavirus, hun strikte teugels rond religie zullen laten varen, maar de nieuwsdienst acht dat uitgesloten.

Livestream

In Hongkong zijn er kerken die diensten houden door middel van een livestream, meldde de nieuwszender Asia One deze week. Kerkleden geven aan dat de onderlinge geestelijke verbondenheid voor hen belangrijker is dan de fysieke aanwezigheid van de leden.

Ook de Yan Fook Church heeft haar meer dan tienduizend leden gevraagd niet naar de kerk te komen. In plaats daarvan zendt de kerk een vooraf opgenomen preek uit op haar website.

De International Christian Assembly zegt dat zij al enkele jaren livestreamt en dat dit ook goed van pas kwam tijdens de antiregeringsbetogingen in de afgelopen maanden.

Zie ook:

Chinese predikant: Bid voor christenen in Wuhan, RD.nl (04-02-2020)

Paus schenkt 600.000 mondkapjes aan China, RD.nl (04-02-2020)