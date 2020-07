China verhoogt druk op buitenlandse leraren

Buitenlandse leraren kunnen in China worden ontslagen als zij zich bezighouden met godsdienstig onderwijs of illegaal preken, aldus een wetsvoorstel van de centrale overheid.

Ook het „schaden van de nationale soevereiniteit, eer of openbare belangen van China” kan de docenten ten laste worden gelegd, aldus het online magazine Sixth Tone. Het document zou van toepassing zijn op buitenlanders die in dienst zijn bij onderwijsinstellingen in het land, met geldige werk- en verblijfsvergunningen. Andere overtredingen die zij niet mogen begaan, zijn de uitvoering van het onderwijsbeleid belemmeren en zich bij een sekte voegen.

Als het aan de overheid ligt, gaan scholen ten minste twintig trainingssessies aanbieden voor buitenlands personeel over de wetten van China, het onderwijzen van moraal en „de huidige staat van het land.”