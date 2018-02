China stuurt Oeigoerse bekeerlingen massaal naar kamp

De Chinese overheid heeft in de afgelopen maanden meer dan honderd christenen naar heropvoedingskampen gestuurd. Dat blijkt uit een inventarisatie maandag van World Watch Monitor.

Volgens de organisatie zijn de christenen hoofdzakelijk afkomstig uit de autonome Oeigoerse regio Xinjiang in China. De meeste gevangenen zijn Oeigoeren, een minderheidsgroep die door China onderdrukt wordt. Degenen die nu ‘heropgevoed’ worden zijn nog eens extra kwetsbaar. Voor het merendeel gaat het om ex-moslims die christen zijn geworden.

Een bron van World Watch Monitor stelt dat leden van een kerk naar een heropvoedingskamp werden gestuurd zonder te weten hoelang ze daar moesten blijven. Een enkeling bleef er een maand, anderen een halfjaar of nog langer. Gezinnen werden niet gespaard. Volgens World Watch Monitor zijn in sommige gevallen beide ouders naar een heropvoedingskamp gestuurd.

Een vrouw van wie de man naar een gevangenkamp is gestuurd, vertelde dat haar kinderen op school extra in de gaten worden gehouden. „De leraar let op hen, omdat de autoriteiten aan hem hebben gemeld wat er met mijn man is gebeurd.”

Volgens World Watch Monitor is er geen regio in China waar de bevolking meer in de gaten gehouden wordt dan Xinjiang. Het regime zet veel politie in en op straat staan overal bewakingscamera’s die precies registreren wie zich waar bevindt.