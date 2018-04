„China stoot ongewild zendelingen uit”

China wil in economisch opzicht de wereld veroveren. Maar ook de Chinese kerk heeft een zendingsdrang. „President Xi Jinping stoot met zijn repressief beleid ongewild christenen als zendelingen uit.”

Hij is al bijna twintig betrokken bij het werk van Chinese zendelingen in landen als Noord-Korea, Irak, Iran en Tibet. De Amerikaan Eugene Bach is internationaal leider van de zendingsorganisatie ”Back to Jerusalem”. Deze zendingsorganisatie van Chinese huiskerken wil het Evangelie verspreiden naar de landen tussen China en Jeruzalem.

De vanuit Hongkong operende Bach was enkele dagen in Urk vanwege de oprichting van de Nederlandse afdeling van ”Back to Jerusalem”. Bach schreef een aantal boeken, waarvan er een in het Nederlands is vertaald: ”Blijf staan voor Christus” (uitg. Ark Media), het verhaal van de Chinese dominee Zhang.

Visie

De nieuwe wereldmacht China heeft de visie om economische controle te krijgen over de oude Zijderoute, een verzamelnaam voor de belangrijke handelsroutes over zee en land die de verbinding vormen tussen Oost en West. In de schaduw van de economische ontwikkelingen in China heeft zich nóg een verandering voltrokken. De kerk groeide in veertig jaar tijd naar schatting van zes miljoen naar 150 miljoen christenen. Nu China zich klaarmaakt om de regio te domineren, maken zij zich klaar om het Woord van God te verkondigen in de landen tussen China en Jeruzalem.

Bach: „Deze mensen hebben de visie om het Evangelie naar landen als Pakistan, Iran en Irak brengen. Zij willen gaan van land tot land, van dorp naar dorp, van persoon naar persoon. Je kunt het zien als de Chinese versie van de zendingsopdracht. De Back to Jerusalembeweging is een visie, niet officieel vertegenwoordigd door een persoon, organisatie of kerk.”

Xi Jinping heeft alle macht naar zich toegetrokken en is nu zelfs president voor het hele leven. Bach: „Hij is een van de machtigste leiders na Mao Tse-toeng. Hij wil het gebied tussen China en Jeruzalem economisch en politiek volstrekt beheersen. Het eindstation is echter niet Jeruzalem maar Europa.” Maar Xi Jinping rekent buiten de waard in geestelijk opzicht, aldus Bach. „Zoals de Romeinse infrastructuur Paulus gelegenheid gaf om overal het Evangelie te brengen, zo gebeurt dat nu met China. China investeert enorm in landen als Oezbekistan, Pakistan, Iran, Syrië. Het maakt Chinese zendelingen mogelijk om daar binnen te komen, ongemerkt en ongehinderd. De meeste Chinezen willen echter niet naar Pakistan en Oezbekistan omdat ze dan hun comfortabele leven moeten opgeven dat zij de laatste jaren hebben verworven. Chinese christenen zijn daartoe wel bereid omdat ze gewend zijn aan verdrukking.”

De vervolging van christenen in China is het laatste jaar sterk toegenomen, aldus Bach. „De regering wil terroristische en subversieve krachten tegengaan en zogenaamd de vrijheid van religie beschermen tegen buitenlandse invloeden. Maar het gevolg is het verbod op het kopen van Bijbels, het beëindigen van populaire kerstvieringen en een golf van arrestaties.” Ondanks de vervolging groeit de kerk. Bach: „Xi Jinping haat het christendom, maar is ook degene die het christendom verbreidt, ongewild en onbewust.”

Bach maakt zich zorgen over allerlei geavanceerde technologieën waarmee China in staat is om het internet te controleren en mensen kan traceren en volgen, waaronder ook christenen. „Chinese christenen willen echter hun beleid niet afstemmen op angst. Dit is de tijd van God, zeggen zij. Normaal zijn Chinezen niet zo missionair, maar vooral gericht op hun eigen groep. Maar de Heilige Geest benut de vervolging om het Evangelie krachtig te verkondigen en gebruikt zelfs daarvoor de hoogste partijleider. Opwekking, vervolging en zendingsdrang gaan altijd hand in hand in de kerkgeschiedenis.”

Urk komt met eigen stichting

De Back to Jerusalembeweging ontstond begin vorige eeuw toen verschillende Chinese verbanden van huisgemeenten de visie kregen om het Evangelie te verkondigen in alle landen tussen China en Jeruzalem. Pogingen om deze gedachte in praktijk te brengen, moesten echter worden opgeschort vanwege heftige vervolgingen die uitbraken. In de laatste decennia is deze visie verder verspreid en is men begonnen met het trainen en uitzenden van vaak jonge mensen naar de moeilijkst toegankelijke gebieden ter wereld. Vele honderden van hen zijn inmiddels op weg gegaan. De stichting Back to Jerusalem Nederland wil Nederlandse christenen een mogelijkheid bieden om betrokken te raken bij de beweging, zegt voorzitter Krijn de Jong uit Urk. Woensdagavond is er een informatiebijeenkomst in de Ichthushof in Urk.