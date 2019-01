China stelt kerkvrije zone rond scholen in

Meerdere kerken hebben in China hun deuren moeten sluiten omdat de Chinese regering in tenminste vier provincies „kerkvrije zones” rond scholen heeft ingevoerd.

Dat meldde het online tijdschrift Bitter Winter, dat rapporteert over geloofsvervolging in China, vorige week. Daarnaast is „materie die religieus gerelateerd kan zijn” rond en op scholen verboden en worden docenten en studenten „bijgeschoold” wanneer ze wel deelnemen aan religieuze activiteiten dicht bij een school.

Deze maatregelen volgen op de nieuwe Chinese godsdienstwet die de regering in februari vorig jaar invoerde. Deze strengere wet heeft als doel om meer greep te krijgen op religieuze activiteiten.

De noordoostelijke provincies Hebei, Shanxi, Shandong en Henan zijn de eerste regio’s waar Bitter Winter de kerkvrijezones heeft opgemerkt. Ook zou in de zuidoostelijke provincie Fuijan een door de staat gecontroleerde Drie-Zelfkerk zijn gesloten. Deze stond vlak bij een universiteit. Anonieme bronnen verklaren dat de beheerder van de kerk door de overheid verplicht werd een lijst met participerende studenten te verstrekken.