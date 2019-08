China schrapt geloofstaal uit klassiekers

De Chinese autoriteiten schrappen de woorden Bijbel, God en Christus uit klassieke kinderboeken als Robinson Crusoe, als onderdeel van een bredere campagne tegen verwijzingen naar het christendom in de Chinese cultuur.

De internationale organisatie Barnabas Fund, die zich inzet voor vervolgde christenen, meldt dat op haar website.

Het gaat om vier werken van buitenlandse schrijvers, opgenomen in een nieuw Chinees schoolboek voor leerlingen van ongeveer elf jaar oud.

In de klassieker Robinson Crusoe van Daniel Defoe redt schipbreukeling Crusoe drie Bijbels uit het wrak. De woorden „drie Bijbels” zijn in het Chinees vertaald met „een paar boeken.”

Ook het sprookje ”Het meisje met de zwavelstokjes” van de Deense schrijver Hans Christian Andersen is aangepast, en in het korte verhaal ”Oom Wanja”, geschreven door Anton Tsjechov, is het woord Christus meermalen weggelaten. Een gebed in een kerk heeft het evenmin gehaald.

Volgens Barnabas Fund passen deze maatregelen in de door de overheid aangekondigde sinificatie, ”verchinezing”, van religie.

In de ongeveer 1,4 miljard inwoners tellende volksrepubliek wonen naar schatting 130 miljoen christenen. Het grootste deel daarvan behoort tot niet-geregistreerde gemeenten, de ondergrondse kerk. Ter vergelijking: de Communistische Partij heeft 83 miljoen leden.

Gary Bauer, lid van de USCIRF, de Amerikaanse overheidscommissie voor godsdienstvrijheid, heeft deze week aangedrongen op de onmiddelijke vrijlating van Hu Shigen, een Chinees kerkleider en advocaat die voor godsdienstvrijheid strijdt. Hu verdween op 10 juli 2015, tijdens hardhandig optreden van de regering tegen mensenrechtenadvocaten en activisten. Op 3 augustus 2016 werd hij in Tianjin berecht en veroordeeld voor „ondermijning van de staat.”

Bauer stelt dat de Chinese vervolging van christenen een smet is op de internationale reputatie van het land. De evangelicale politicus die door Trump is benoemd tot commissielid ‘adopteerde’ Hu Shigen in 2018 als onderdeel van een USCIRF-project. „China mag er dan naar streven een economische wereldmacht te zijn; de wereld mag niet vergeten welke slechte behandeling het land geeft aan gelovigen en vreedzame juristen.”