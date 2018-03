China pakt ‘ondergrondse’ bisschop op

China heeft zondag de rooms-katholieke bisschop Vincent Guo Xijin opgepakt. Xijin zou geweigerd hebben bij de paasviering zijn plaats af te staan aan de door de overheid benoemde Vincent Zhan Silu.

De ondergrondse bisschop Xijin werd in januari door het Vaticaan gevraagd af te treden ten gunste van Silu. Die maatregel zou verband houden met een ophanden zijnde overeenkomst tussen Rome en Peking over de zeggenschap in de kerk in China.

In de ogen van het regime in Peking is Xijin een illegale bisschop, omdat zijn benoeming door het Vaticaan niet is goedgekeurd door de Chinese overheid. Silu daarentegen is door de Chinese overheid benoemd, maar zijn status wordt niet door Rome erkend.