China gaat Bijbel en Koran herschrijven

China wil de Bijbel en de Koran aanpassen aan de „socialistische waarden.” Dit besloot een comité van de Communistische Partij in november.

Gedeelten die wel met de beginselen van de Communistische Partij strijden, moeten aangepast of hertaald worden. Het comité noemt de Bijbel en de Koran niet bij naam, maar roept op tot „grondige evaluatie van de bestaande religieuze klassieken, gericht op de inhoud die niet voldoet aan de voortgang van de tijd.” Doel ervan is om te voorkomen dat „extreme ideeën” en „ketterse opvattingen” het land ondermijnen.

Patrick Poon, China-onderzoeker bij Amnesty International, stelt tegenover de Engelse krant The Daily Mail dat de censuurplannen tonen „hoe manipulatief de Chinese overheid is. Er is simpelweg geen echte godsdienstvrijheid.”

De opdracht tot herziening van belangrijke godsdienstige teksten past bij het streven van de regering naar ”sinificatie”. Sinds 2015 voert de Chinese president Xi Jinping intensief campagne om religies in lijn te brengen met de Chinese cultuur. Zowel christenen als moslims ondergaan toenemende onderdrukking. Uit regeringsdocumenten die vorige maand naar de Amerikaanse krant The New York Times zijn gelekt, blijkt dat islamitische Oeigoeren in het noordwesten van het land systematisch in concentratiekampen worden opgesloten. Meer dan een miljoen moslims zitten hier vast.