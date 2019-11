„China dreigt huiskerken te verbieden”

Politieagenten die aan het begin van de kerkdienst een kerkgebouw in de gaten houden. Dat maakte dr. Bas Plaisier mee op een Chinareis. „Een verbod hangt als een zwaard van Damocles boven huiskerken.”

De oud-scriba van de Protestantse Kerk in Nederland vertelde hierover woensdag tijdens de emeritidag van de Bond van Nederlandse Predikanten, beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in Nederlandse kerken. De bijeenkomst in De Schakel te Nijkerk trok ongeveer 130 emeritus predikanten en hun echtgenotes.

Plaisier bezocht tijdens zijn recente reis naar China een kerk met drieduizend zitplaatsen. Bij de poort stond een auto met vier politieagenten. Zij maakten foto’s van kinderen die tijdens de dienst niet aanwezig mochten zijn. Daarom gingen ze onder begeleiding naar gewone huizen waar ze zondagsschool hielden. In verband met de viering van het heilig avondmaal waren de kinderen terug voordat de dienst was afgelopen. De agenten fotografeerden hen en hun begeleiders.

Het voorval geeft een beeld van de controlerende Chinese overheid van dit moment die niet schroomt om kerkgangers in de gaten te houden door middel van camera’s, kruizen van kerken te verwijderen en kerkgebouwen te slopen.

De oud-zendeling zei dat er in 1980, aan het einde van het Mao-tijdperk, ongeveer een miljoen christenen in China waren. Dat aantal is in veertig jaar tijd gestegen tot ongeveer honderd miljoen, van wie protestanten ongeveer de helft uitmaken. Van de christelijke kerk in China is 70 procent vrouw.

Gebedskamers

Het is niet zo dat de huiskerken ondergronds zijn gegaan, aldus Plaisier. Hij bezocht een gemeente die op de vierde verdieping van een groot bedrijfsgebouw was gehuisvest. Bij het opengaan van de liftdeur zag hij een groot rood kruis en de Bijbeltekst: „Jezus Christus en Die gekruisigd.” Volgens de oud-scriba wil de overheid de huiskerken wel verbieden. „Een verbod hangt als een zwaard van Damocles boven hen.” Het persoonlijk lezen in de Bijbel en het gebed kenmerkt de Chinese protestantse christenen. „Bidden behoort bij het DNA van hun leven. Studenten op een theologisch seminarie hebben de beschikking over gebedskamers.”

Verder noemde Plaisier hun missionaire drive. „Ze willen het Evangelie aan mensen om hen heen doorgeven.” Vaak gebeurt dat door jongeren. In een McDonalds in een Chinese stad zag hij een groep van drie studenten die uit de Bijbel aan het lezen waren. Elders waren tijdens een dienst twintig studenten aanwezig die graag christen wilden worden.

Plaisier noemde ook de ervaring van de aanwezigheid van God, het geloof in de kracht van de Heilige Geest en de nieuwe levensstijl die Chinese christenen introduceren.

China is een modern land. Een stad als Sjanghai lijkt meer op New York dan op Amsterdam. Mede als gevolg daarvan staan de oude familieverbanden onder druk. „Het christendom geeft weer gemeenschap. Mensen zien dat de relaties van christenen standhouden en dat ze de kracht krijgen om het vol te houden in moeilijke omstandigheden.”

Er is volgens de oud-scriba schreeuwend behoefte aan theologische scholing. „Je kijkt je ogen uit als je ziet wat mensen ervoor over hebben om uit de Bijbel te leren. Er is grote honger naar de kennis van Gods Woord.”