China beperkt christelijke begrafenisrituelen

De Chinese autoriteiten nemen steeds meer maatregelen om religieuze rituelen en gebruiken bij begrafenissen aan banden te leggen.

De organisatie Bitter Winter, die de vrijheid van godsdienst en mensenrechten in China onderzoekt, meldde eerder deze week dat de overheid van de noordoostelijke provincie Liaoning religieuze plechtigheden op begraafplaatsen heeft verboden. Zo mag een voorganger niet preken of uit de Bijbel lezen.

Het Bureau voor Religieuze Zaken riep in juli alle kerkleiders bijeen om hen te informeren over de nieuwe richtlijnen. „Gemeenten mogen geen huwelijks- en begrafenisceremonies houden”, aldus een predikant van een kerk in de stad Xinmin. „Elke geestelijke die dergelijke diensten of ceremonies houdt, zal worden ontslagen en gestraft.”