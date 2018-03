CHE en HKU starten opleiding tot aanbiddingsleider

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) starten in september een minor Worshipleader.

Dat maakten de beide hogescholen donderdag bekend. De zogeheten keuzeminor wordt aangeboden in Utrecht en duurt een half jaar. Docenten van de HKU verzorgen het muzikale deel van de minor, de CHE neemt het inhoudelijke deel voor zijn rekening.

De opleiding staat in het teken van muziek in relatie tot religie en staat open voor studenten van alle hogescholen en opleidingen. In april wordt een auditieronde gehouden om te kijken of het muzikale startniveau van inschrijvers voldoende is.

Binnen de evangelische kerken is er ontzettend veel behoefte aan muzikale sturing, zegt Mark Lippe, docent kerkmuziek van de HKU. „Er zijn veel mensen die met veel enthousiasme een kerkdienst op muzikaal vlak leiden, maar wel vaak vanuit hobbyisme. Met deze minor willen we mensen beter toerusten, zodat ze hun werk op een beter niveau kunnen brengen.” „Je ontwikkelt jezelf op het snijvlak van muziek, geloof en kerk”, vertelt CHE-docent Dirk van Schepen. „Dat is belangrijk, want er is een nieuw genre kerkmuziek opgekomen, waardoor de beleving van muziek tegenwoordig veel centraler staat. Allereerst leer je je muziekinstrument en stem beter beheersen. Daarnaast reflecteer je op muziek in relatie tot het christelijke geloof en tot slot leer je organiseren en samenwerken.”

De minor is een echte co-creatie, legt Van Schepen uit. „Door deze unieke samenwerking waarin twee hogescholen voor het eerst samen een minor aanbieden komen twee verschillende werelden bij elkaar.”