„Chau bereidde reis naar Noord-Sentinel wel voor”

Zendeling John Allen Chau, die vorige maand door bewoners van het Indiase eiland Noord-Sentinel om het leven werd gebracht, had zich wel degelijk goed voorbereid op zijn reis.

Dat stelde dr. Pam Arlund namens de Amerikaanse missionaire organisatie All Nations onlangs in een interview met de Britse nieuwsdienst Christian Today. Zo zou Chau volgens aantekeningen dertien inentingen hebben ontvangen om te voorkomen dat hij de bewoners van het geïsoleerde tropische eiland zou besmetten.

Chau stelde All Nations twee jaar geleden op de hoogte van zijn voornemen om naar Noord-Sentinel af te reizen en daar langere tijd te verblijven. Bij de organisatie volgde de Amerikaanse twintiger vervolgens trainingen op het gebied van taal, cultuur en evangelisatie.

Als zendeling naar inboorlingen: opdracht of roekeloze actie?

In de maand voordat Chau daadwerkelijk voet aan land zette op Noord-Sentinel, is er volgens Arlund geen contact meer geweest. Ze weet niet waarom Chau alleen reisde en daarbij gebruikmaakte van de diensten van lokale vissers.

Arlund was naar eigen zeggen evenmin op de hoogte van het verbod om naar Noord-Sentinel te reizen. „Wij werken wereldwijd en het is onmogelijk om de lokale wetten van ieder dorp, iedere stad of eiland over de hele wereld te kennen.” Of Chau wel wist van die wetgeving, kan Arlund niet zeggen.

Bij All Nations zijn op dit moment geen andere initiatieven bekend voor evangelisatie op Noord-Sentinel. „Maar we hebben wel veel plannen om naar onbereikte bevolkingsgroepen te gaan”, zegt Arlund. Haar organisatie gaat dan ook door met het sturen van zendingswerkers naar „genegeerde volkeren.”