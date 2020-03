Chagalltentoonstelling in synagoge Alkmaar

Stichting Zingevende Ambachten in Heiloo heeft in de synagoge te Alkmaar een tentoonstelling met litho’s van kunstenaar Marc Chagall georganiseerd. De expositie betreft onder andere litho’s van Mozes en voorstudies voor de ramen van het Hadassah-ziekenhuis in Jeruzalem.

Ds. Pieter van der Woel, voorganger van de protestantse gemeente Zaandam, is initiatiefnemer van de stichting, die medio vorig jaar werd opgericht. Hij wil door middel van „zingevende ambachten” werken aan groepsvorming, zodat er meer verbinding tussen mensen ontstaat. „Dat kan bijvoorbeeld door samen zingen, schilderen, natuurbeleving, beeldhouwen en het brandschilderen van ramen. We zijn afgelopen jaar met een groep zangers naar Engeland geweest om daar evensongs te zingen.”

Het gaat indirect om gemeenschapswaarden, zegt hij. „Veel mensen in deze omgeving gaan niet meer naar de kerk. We hopen hen op een laagdrempelige manier te bereiken en samen zinvol bezig te zijn. We willen met de aandacht voor zingevende ambachten het egocentrisme in de samenleving tegengaan. Bezigheden van binnen de religieuze gemeenschap aan de buitenkant programmeren geeft meer begrip van het vieren van een Woord in je leven en men stelt zich open voor de waarde binnen vieringen.”