CGO en Driestar sluiten samenwerkingsovereenkomst

De Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) en Driestar educatief hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Dat meldt het CGO-bestuur donderdag in De Saambinder. Hierdoor is de CGO-opleiding tot godsdienstleraar voortaan een lerarenopleiding van Driestar educatief.

De CGO blijft verantwoordelijk voor het geven van de theologische vakken en het benoemen van docenten. Door de samenwerking krijgt de opleiding overheidsbekostiging.

De CGO gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Vorige maand stemde de generale synode van het kerkverband in met de samenwerking, nadat uitgebreid over het onderwerp was gesproken. Aandachtspunt in die besprekingen was vooral het waarborgen van de identiteit van de opleiding.