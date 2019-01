Cgkv Rozenburg neemt Adventskerk weer in gebruik

De samenwerkingsgemeente christelijke gereformeerde kerk en gereformeerde kerk vrijgemaakt (cgkv) Rozenburg en Voorne heeft zondagochtend de gerenoveerde Adventskerk in Rozenburg weer in gebruik genomen. Emeritus predikant ds. C. D. Affourtit preekte tijdens een feestelijke eredienst over Efeze 4:1-16. Ds. Affourtit diende van 1988 tot 1999 de christelijke gereformeerde kerk te Rozenburg (gemeente Rotterdam).

De christelijke gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Rozenburg gingen per 1 januari 2017 verder als samenwerkingsgemeente. Het kerkgebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt aan de Emmastraat werd toen –inclusief het orgel van Gebr. Vermeulen– verkocht aan het Filipijnse kerkgenootschap Ecclesia di Christi. De samenwerkingsgemeente besloot de Adventskerk aan de Laan van Nieuw Blankenburg aan te houden en te renoveren. Het orgel van Fonteijn & Gaal van de Adventskerk is ondertussen verkocht aan een kerk in Tsjechië. Nu staat er een elektronisch instrument in het kerkgebouw.

De Adventskerk dateert uit 1970 en werd ontworpen door Architecten Geels en Blokhorst uit Arnhem. De samenwerkingsgemeente Rozenburg en Voorne telde vorig jaar 164 leden en 67 doopleden.