Cgk Zwijndrecht 100 jaar

De christelijke gereformeerde kerk te Zwijndrecht bestond op 8 maart honderd jaar. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest bracht de gemeente de glossy ”Opzien” uit. Over de titel: „Deze titel is voor ons zo belangrijk omdat we als gemeente ten volle beseffen dat we alleen maar een gemeente van God kunnen zijn door op te zien naar onze Vader in de hemel die alles geschapen heeft.”

In 1965 ging een deel van de gemeente met ds. E. Venema over naar de Gereformeerde Gemeenten. In 1967 werd de Rehobothkerk aan de dr. Plesmanstraat in gebruik genomen. Sinds november 2010 doet de gemeente aan kanselruil met de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Zwijndrecht. In de zomer van 2012 werden de eerste gezamenlijke kerkdiensten belegd met de vrijgemaakte kerken in Zwijndrecht en Zwijndrecht-Groote Lindt. Sinds november 2015 is er ook kanselruil met de hervormde gemeente Oude Kerk te Zwijndrecht. Om de twee weken is er op dinsdag ”Open kerk.”

In de afgelopen honderd jaar werd de gemeente gediend door elf predikanten. De huidige predikant is ds. J. Breman. De gemeente telt volgens de glossy 340 leden.