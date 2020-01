Cgk Zuidland opgeheven

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Zuidland, op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, is per 1 januari opgeheven. Dinsdag heeft de opheffingsdienst plaats. In deze laatste dienst gaat consulent ds. A. J. T. Ruis (Rotterdam-Kralingen) voor.

De wortels van de gemeente liggen halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw. Bezwaarden konden zich niet langer vinden in de prediking in de plaatselijke gereformeerde kerk. Op 16 juni 1932 werd de cgk geïnstitueerd, na twee jaar een ‘station’ van Barendrecht te hebben gevormd. Telde de gemeente in de jaren zestig ongeveer 140 leden en doopleden, de laatste tijd waren dat er nog zo’n 35.

