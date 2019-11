CGK willen meer openheid: synodestukken online

Het moderamen (bestuur) van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) wil zo veel mogelijk naar openheid streven. Daarom staan veel synoderapporten voortaan online en worden de vergaderingen live uitgezonden.

„Onze tijd vraagt om communicatie die zich kenmerkt door een grotere mate van openheid dan tot dusver vaak het geval was”, vindt het moderamen. Vanwege de „diversiteit” in het kerkverband is die openheid „spannend”, zo staat te lezen in een rapport op de website van de CGK. „Hoe voorkom je met elkaar dat alleen al de communicatie van besluiten polariserend werkt?”

De synode zal daarnaast minder agendapunten achter gesloten deuren –in comité– behandelen.

Synodeleden mogen gebruikmaken van sociale media. Het moderamen adviseert voor Twitter de hashtag #gscgk te gebruiken. Wel is het „raadzaam” om in het gebruik van sociale media „matigheid” te betrachten, omdat die „niet uitblinken in de mogelijkheden tot evenwichtige communicatie van een gevoerde discussie.”

>>cgk.nl/project/live