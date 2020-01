CGK willen belang evangelisatie onderstrepen

Christelijke gereformeerde kerken moeten zich sterker instellen op de zendingssituatie in Nederland. Daar hoort ook bezinning op de missionaire opdracht bij.

Dat staat in een rapport van deputaten evangelisatie waarover de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zich woensdag boog.

De landelijke vergadering nam nog geen besluit; dat gebeurt naar verwachting donderdag. De synode spreekt zich dan ook uit over een voorstel om kerkenraden op te roepen „zich metterdaad te richten op de bezinning op en de uitvoering van de missionaire opdracht van de gemeente van Christus.” Ook wordt er gedacht aan de start van nieuwe pioniersplekken.

Als de synode groen licht geeft, moeten zendingsgemeenten en pioniersplekken in het onderwijs voor de sacramentsbedieningen putten uit de bestaande formulieren. Daarbij dienen een aantal aspecten van doop of avondmaal aan de orde te worden gesteld.

Er ligt ook een voorstel om uit te spreken dat de regelingen voor de permanente educatie van predikanten ook van toepassing zijn op evangelisten (naar artikel 4 van de kerkorde).

„Als kerk zijn we vaak teveel naar binnen gericht”, zei ds. H. Peet woensdag in zijn beantwoording van vragen van synodeleden. „Aangrijpend dat een steeds grotere groep landgenoten Jezus Christus niet als Borg en Zaligmaker kent.”

Hij noemde het echter „zeer onvruchtbaar” om het werk in en buiten de kerk tegenover elkaar te zetten. „Ze zijn allebei onze verantwoordelijkheid. De Heere zendt ons tot hen die buiten en die binnen zijn.”

Ds. Peet gaf onder meer aan dat een huisgemeente –in een gebied waar de kerk gemarginaliseerd is– een „ambtelijke inbedding” moet hebben.

Deputaat ds. R. G. den Hertog stelde dat alle kerken „principieel” missionair zijn en zich moeten verhouden tot de omliggende cultuur. De regeling voor huisgemeenten is bedoeld voor kleine gemeenten die de ambten niet meer kunnen vervullen en die toch in een bepaald gebied aanwezig willen blijven.

Worden zendingsgemeenten meer of minder gereformeerd? Dat is een onderwerp voor kerkvisitatie, zei ds. Den Hertog. „Er bestaat een grote diversiteit in vormgeving en organisatie binnen zendingsgemeenten.”

Synodeleden deden voorstellen om het voorgenomen besluit op bepaalde punten aan te passen. Zo vindt ds. P. D. J. Buijs (Nunspeet) het te algemeen gesteld om kerkenraden op te roepen de komende drie jaar de mogelijkheid te onderzoeken om nieuwe pioniersplekken te starten. „Er zijn kleine gemeenten die zelf moeite hebben het hoofd boven water te houden.” Hij spreekt liever over een „overweging.”

Ds. L. A. den Butter (Rijnsburg) vroeg aandacht voor het waarborgen van de gereformeerde identiteit van zendingsgemeenten.

Op verzoek van ds. A. Versluis (Ede) werd het voorstel om kerkenraden op te roepen om de komende drie jaar met hun predikanten het gesprek over de lokale missionaire situatie te voeren, wat aangepast. Dat gesprek moet niet alleen met predikanten worden gevoerd, maar binnen kerkenraad en gemeente.