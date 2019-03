CGK-Vrouwendag: „In gevaar wordt christen niet losgelaten”

„Lijden en gevaar krijgen ons niet stuk, wanneer we vast in God geloven. Als je je vertrouwen op Jezus Christus stelt, is er niets meer wat je werkelijk kan schaden Ook al stormt het in je leven, dan kun je toch in vrede slapen.”

Dat zei drs. Miranda Renkema-Hoffman dinsdagmorgen tijdens de CGK-Vrouwendag. De bijeenkomst in De Schuilplaats in Ede was georganiseerd door de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen en trok ongeveer vijfhonderd vrouwen. Het thema van de dag was ”Veelbelovend – Leven uit Gods beloften”.

Renkema vertelde eerst over de moeiten die zij en haar gezin de laatste jaren in hun leven ervaren hebben. In 2012 werd een tumor geconstateerd in de hersenen van haar man, ds. E. B. Renkema, toen predikant in Hilversum. Hij werd geopereerd, maar het zag ernaar uit dat hij onherstelbare schade had opgelopen aan zijn aangezichtszenuw en dat terugkeer naar zijn gemeente onwaarschijnlijk was. Door een „wonderlijk ingrijpen van God” kon hij zijn werk toch weer oppakken.

Kort nadat Renkema en haar man naar Middelburg waren vertrokken, bijna een jaar geleden, kreeg zij te horen dat er een ernstige ziekte was in de familie en dat de kans bestond dat zij die ook bij zich droeg en ziek zou worden. Al dat leed en verdriet hebben haar geloof echter niet aan het wankelen gebracht, maar juist versterkt, vertelde ze.

De predikantsvrouw zei dat God niet heeft beloofd dat christenen geen lijden overkomt, maar wel dat Hij er zal zijn als er nood is. Ze verwees naar Psalm 91, een psalm vol van gevaren maar ook vol van troost, en concludeerde: „God laat ons niet los in het gevaar. De veiligheid is bij Hem.”

Vervolgens merkte de theologe op dat christenen geen antwoord krijgen op alle vragen, maar wel veiligheid en rust. Ze citeerde uit Psalm 131 en verwees naar het beeld van een gespeend kind, een peuter. „Het kind schrikt van dingen om hem heen, rent terug naar zijn moeder en vindt rust bij haar. Zo mogen we ons tot rust laten brengen bij de Heere.”

God belooft niet dat de omstandigheden veranderen, maar wel dat christenen vrede en vreugde vinden in Hem, zei Renkema. Daarbij verwees ze naar Psalm 4 en Psalm 16. „God brengt geluk en vreugde die boven de omstandigheden uitgaan. De situatie was voor David niet gemakkelijk, maar hij had iets waar niets tegenop kon: Iemand die alles overtreft.”

Na Pasen zijn de beloften uit het Bijbelboek Psalmen overeind blijven staan, aldus de theologe. „Lijden en gevaar krijgen ons leven niet stuk, wanneer we in Christus geloven. Als je je vertrouwen op Hem stelt, is er niets meer dat je werkelijk kan schaden. Ook al stormt het in je leven, dan kun je toch in vrede slapen.”

Psalm 42:3

Arie Maasland, tot voor kort voorganger van ICF Apeldoorn, zong samen met de aanwezigen meerstemmig het door hem berijmde vers Psalm 42:3 uit De Nieuwe Psalmberijming:

„Waarom, ziel, zo aangeslagen?

Waarom boordevol verdriet?

Hoop op God en laat je dragen.

Hij vergeet je zeker niet.”

Glossy

De aanwezigen kregen een exemplaar van de glossy ”Vrouw”. Deze speciale uitgave geeft een voorproefje van de facelift van het contactblad van de vrouwenbond. Vanaf september zal het blad één keer per twee maanden verschijnen onder de naam ”Vrouw”. Het contactblad zal aansluiten bij de glossy. Dat betekent dat er naar verhouding meer beeldmateriaal wordt gebruikt, maar, zo staat in het blad, „uiteraard zonder inhoud te verliezen. Vrouw biedt diepgang en bezinning, Bijbelstudie en verbinding. Daarnaast brengen we artikelen die een breed publiek van vrouwen aanspreekt.”