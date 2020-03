Cgk Ulrum nam de Bijbel en de banken mee

Na de laatste dienst in het oude kerkgebouw van de christelijke gereformeerden in Ulrum in december werd de open kanselbijbel weggedragen. Ouderling A. van der Heide bracht de Bijbel het nieuwe bedehuis in. „Het Woord gaat ons voor.”

De zon schijnt in Ulrum. De enkele wandelaar op straat groet vriendelijk. Het is rustig in het Groningse dorpje vlakbij de Waddenzee.

In het kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk aan de Asingastraat zijn de ouderlingen Albert van der Heide en Andries Slager al aanwezig. Met veel gemeenteleden zijn ze heel wat uren bezig geweest met de verbouwing van de voormalige vrijgemaakt gereformeerde kerk. Sinds december kerken de christelijke gereformeerden in het gebouw.

​Ouderling Slager voor het kerkgebouw in Ulrum. beeld Sjaak Verboom

Van der Heide: „De vrijgemaakten hebben hier jaren gekerkt. Ze hebben de kerk ook zelf gebouwd, in 1946. Destijds was dit het eerste eigen kerkgebouw van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Het materiaal waarvan men de kerk bouwde, was afkomstig van een afgebroken boerderij uit de omgeving. Na de oorlog was er weinig bouwmateriaal beschikbaar.”

Jarenlang bleef de kerk in gebruik voor erediensten van de vrijgemaakten. Totdat er in 2018, na jarenlange terugloop, nog maar 130 leden waren. De gemeente werd opgeheven; de overgebleven leden sloten zich aan bij een gemeente in de buurt en de gkv in het naburige Leens. Het kerkgebouw en de pastorie kwamen leeg te staan.

Slager: „De kerkzaal in ons oude kerkgebouw was iets kleiner. Maar in onze nieuwe kerk is meer zaalruimte. Bij de oude kerk hadden we ook een ruimte bijgebouwd, op een tijdelijke vergunning. En de huidige kerk staat ook meer in het centrum van het dorp.”

Zicht vanaf de kansel met opengeslagen Bijbel. beeld Sjaak Verboom

Identiteit

Van der Heide: „Dan heb je een kerk gekocht. Onze vertrouwde omgeving lieten we achter. Dat is best een overgang. We wilden onze identiteit en sfeer graag behouden.”

De kleuren in het kerkgebouw werden daarom aangepast, de kenmerkende blauwgroene kleur die het oude bedehuis sierde, is in het nieuwe gebouw ook gebruikt. Ook het bord achter de preekstoel ging mee, evenals de kerkbanken. De tegelvloer moest plaatsmaken voor een houten vloer. Het gebouw werd voorzien van dakisolatie en ledverlichting.

Een rondgang door de gemeente voor een financiële bijdrage viel goed uit. De leden hebben de verbouwing in eigen beheer uitgevoerd.

De gemeente van Ulrum wordt volgens Slager steeds meer een streekgemeente en groeit. Dat is niet alleen verblijdend, vindt hij. „De aanwas komt van mensen die de GKV verlaten hebben. Daarom hebben we op dit moment zo’n 120 leden, tegenover 85 enkele jaren geleden.”

Het eenklaviersorgel met aangehangen pedaal uit 1915. beeld Sjaak Verboom

Zangbundel

In de christelijke gereformeerde kerk in Ulrum wordt uit de Herziene Statenvertaling gelezen. De gemeente zingt uit de psalmberijming van 1773 en gebruikt daarnaast de zangbundel van de Ichthusgemeente van Urk. Van der Heide: „Je moet met elkaar de vrede bewaren. In ons gebouw gebruiken we een beamer. Die geeft alleen de liturgie weer. We willen graag dat de mensen hun Bijbel meenemen. We hebben ook geen kindernevendiensten. Er is een kerkdienst waar ook onze kinderen bij zijn, daar krijgen ze hun geestelijk voedsel, evenals op de verenigingen die we hebben.”

In Ulrum komen predikanten „uit de breedte van de CGK, ook vanuit Bewaar het Pand”, aldus Van der Heide. „En ze reizen graag naar Ulrum om te preken. Ze komen allemaal bij dezelfde Persoon uit: Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Daar gaat het om.”

Beeld Sjaak Verboom

Van Goes naar Groningen

Het orgel in de christelijke gereformeerde kerk van Ulrum stamt uit 1915. Firma A. S. J. Dekker uit Goes bouwde het instrument en plaatste het in de vrijgemaakt gereformeerde kerk van Houwerzijl. De bouwkosten bedroegen destijds 1750 gulden.

In 1990 plaatste orgelmakerij Steendam uit Roodeschool het orgel over naar de toenmalige vrijgemaakt gereformeerde kerk van Ulrum.

Tijdens de restauratie van 1990, ook door Steendam, is de orgelkast vernieuwd, evenals de windkanalen en windvoorziening. Het pijpwerk werd hersteld en geïntoneerd.

Tijdens de recente verbouwing is het instrument schoongemaakt en gestemd. Het eenklaviersorgel, met aangehangen pedaal, telt negen stemmen.