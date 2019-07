Cgk Ulrum koopt kerk van vrijgemaakten

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Ulrum heeft recent de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) ter plaatse aangekocht. De gemeente is nu in het bezit van twee kerkgebouwen.

De gkv van Ulrum werd vorig jaar oktober opgeheven. Ze telde nog 125 leden, maar kreeg niet voldoende mensen meer in de kerkenraad en besloot te verhuizen naar Leens, waar ook een vrijgemaakte gemeente is. Het kerkgebouw werd verkocht aan een particulier, die het weer heeft doorverkocht aan de cgk van Ulrum, deelt Henk Sok, voorzitter van de kerkenraad, desgevraagd mee. „Ons kerkgebouw aan de Singel begon te klein te worden. De laatste tijd zijn er nogal wat gkv’ers naar onze gemeente overgekomen en het ziet ernaar uit dat er nog meer komen. Ze komen niet alleen uit Ulrum, maar ook uit Leens, Winsum en Zuidhorn. Het gaat vooral om mensen die verontrust zijn over de huidige koers van de vrijgemaakten. Onze gemeente is de laatste jaren gegroeid van 80 naar 120 leden.”

Sok vertelt dat de pastorie en het kerkgebouw gekocht zijn met alles erop en eraan, ook het orgel en de bijgebouwen. Het kerkgebouw, dat tweehonderd zitplaatsen telt, is op de groei gekocht. Daarom wordt de kerkzaal kleiner gemaakt. Erin komen de banken uit de cgk, die nog vrij nieuw zijn. Het kerkgebouw krijgt een complete opknapbeurt.

Het huidige cgk-kerkgebouw en de ernaast gelegen pastorie komen in de verkoop. „Het gaat om een koopje”, zegt Sok. „Voor 300.000 euro in totaal kunnen deze gebouwen van eigenaar wisselen.”