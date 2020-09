CGK stellen besluit vrouw en ambt niet uit

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) stellen een besluit over vrouw en ambt niet uit. Het moderamen (bestuur) van de generale synode trok dinsdag een voorstel daartoe in.

Op de synodetafel in Nunspeet lag dinsdag een voorstel van het moderamen om „vanwege de nood der tijden” een definitief besluit over de vrouw in het ambt uit te stellen tot de synode van 2023. Voorwaarde was wel dat plaatselijke kerken geen besluiten nemen of uitvoeren die tegen de geldende kerkelijke afspraken ingaan. De officiële lijn binnen de CGK is dat vrouwen geen ambtsdragers mogen worden, maar sommige kerken zijn het daar niet mee eens. Enkele gemeenten hebben vrouwen in het ambt bevestigd of zijn van plan dat te doen.

Vanuit de synode kwam er veel kritiek op het voorstel van de synodebestuur. Ds. A. van der Zwan (Dordrecht-Centrum) wil besluitvorming rond vrouw en ambt niet uitstellen. „De hoop dat de kerken nog drie jaar geduld zullen hebben, is ongegrond.” Hij wees naar de kerken in Hilversum en Arnhem, die de afgelopen weken vrouwelijke ambtsdragers hebben gekozen of bevestigd.

„Blijft de pauzeknop inderdaad tot 2023 ingedrukt?” vroeg ouderling J. P. den Hartog (Ameide). „We moeten op broederlijke wijze en biddend tot een beslissing komen. Dat verwachten de kerken van ons.”

Ook ds. W. A. Capellen (Noordeloos) wil „de hete aardappel niet doorschuiven.” Hij wees erop dat het vanzelfsprekend moet zijn dat kerken zich aan de afspraken houden.

Het gaat volgens ds. H. Polinder (Urk) om de omgang met en het gezag van de Schrift. Wat betekent de „pauzestand” voor de behandeling van bezwaren tegen kerken die al vrouwen in het ambt hebben bevestigd? „Naast zorgvuldigheid is duidelijkheid evenzeer belangrijk. De kerken wachten op een besluit.”

Ouderling H. J. Sok (Winsum) ziet ook niets in uitstel. „Duidelijkheid is eerlijkheid. Denk aan de gewone kerkmens. Wat moet hij hiermee? Moeten we de komende twee jaar de discussie in de classes en kerkenraden voeren? Dat leidt tot barsten. Volgens mij is de Bijbel duidelijk.”

Diaken G. Veuger (Zwolle) vindt uitstel een „zwaktebod.” Hij verwacht dat er over drie jaar geen eenstemmig besluit ligt.

Ouderling A. Kok (Veenendaal): „Zijn onze kerken gediend met uitstel tot 2023 of, gezien de omstandigheden, misschien wel tot 2024? Laten we eraan werken om alles deze synode af te ronden. Dat wordt van ons verwacht.”

Ds. H. K. Sok, die een beroep naar Urk heeft aangenomen, vindt dat de synode nu beslissingen moet nemen ten aanzien van vrouw en ambt en de relatie met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. „Er is al zo vaak opgeroepen tot onderling gesprek. Die hebben ons niet verder gebracht. Het is niet realistisch om te denken dat dergelijke gesprekken de kloof nu wel zullen overbruggen. We verstaan elkaar niet meer.”

Ouderling W. Hijmissen (Lelystad) vroeg aandacht voor de gemeenten die hebben besloten de ambten voor vrouwen open te stellen en nog wachten op een synodebesluit. Of gemeenten die vrouwen in het ambt een zonde noemen. „Moeten zij nog drie jaar wachten op duidelijkheid?”

Toch wil hij de „pauzeknop” langer indrukken. „De Bijbel vraagt ons een extra mijl met elkaar te gaan.”

Ds. N. C. Smits (Purmerend) gaf aan dat hij vóór de synode tegenstander van vrouwelijke ambtsdragers was. „Nu ben ik voor en dat heeft te maken met Schriftverstaan. Dit zijn dingen die tijd nodig hebben.”

Ds. S. P. Roosendaal concludeerde namens het moderamen dat er onvoldoende draagvlak is voor het voorstel om een besluit over vrouw en ambt uit te stellen. Het moderamen trok daarop het voorstel in. Dat betekent dat de synode de komende maanden een besluit over het onderwerp vrouw en ambt zal moeten nemen, al is het vanwege de coronacrisis nog onduidelijk wanneer de vergadering kan worden voortgezet. Er staat in november een zittingsweek gepland.