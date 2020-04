CGK stellen admissie-examens uit

Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft vanwege de coronacrisis de zogenoemde admissie-examens uitgesteld.

Dat maakte het curatorium dinsdag bekend.

De toelatingsexamens voor studenten die predikant in de CGK willen worden, stonden gepland van 18 tot en met 22 juni. „We hopen dat er na de zomervakantie of in het najaar gelegenheid zal zijn de admissie-examens alsnog te houden”, aldus het moderamen, dat vasthoudt aan de aanmeldingsdatum van 25 april.

Eerder besloot het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten om zijn vergaderingen op te schorten.