Cgk Schiedam per 31 december opgeheven

Op donderdag 3 januari 2019 heeft –om 15:00 uur– de laatste dienst plaats van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Schiedam. Voorganger is haar consulent, ds. C. J. Droger (Vlaardingen).

Dat meldde scriba Gérard Simons zaterdag.

Formeel wordt de gemeente, die in 1894 opgericht werd, per 31 december 2018 opgeheven. „De redenen daarvoor zijn het krimpende ledenaantal, de vergrijzing en het niet meer kunnen vervullen van de ambten”, aldus Simons.

Kerkgebouw De Hoeksteen, dat in 1923 in gebruik werd genomen, is verkocht aan een vastgoedmakelaar. De meeste leden zullen overgaan naar de christelijke gereformeerde kerk te Vlaardingen.

De gemeente werd bediend door W. Vermeer (1894-1895; naar art. 3 K.O.), ds. J. W. van Ree (1923-1925 naar art. 3 K.O.; 1925-1927 als predikant), ds. P. Zwier (1934-1946), ds. A. Zwiep (1947-1957), ds. W. van Sorge (1971-1978), ds. J. P. Boiten (1980-1995), ds. A. G. Boogaard (1996-2001). Bijstand in het pastoraat verleenden ds. W. van Sorge (2002-2007), ds. J. van Vulpen (2012-2016, toen nog student) en ds. J. W. Schoonderwoerd (2017-2018).

Lees ook:

Noodgedwongen verhuizen van Schiedam naar christelijk gereformeerd Vlaardingen (rd.nl, 25-07-2017)