Cgk Poederoijen bestaat 75 jaar

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Poederoijen, in de Bommelerwaard, bestond op 21 februari 75 jaar. De gemeente verliet in 1943 de Gereformeerde Kerken in Nederland en sloot ze zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De gemeente kent een lange geschiedenis. In 1834 scheidde ze zich af van de Nederlandse Hervormde Kerk. De gemeente ging in 1892 over naar de Gereformeerde Kerken in Nederland. In 1937 werd ds. C. Steenblok, de latere voorman van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, voorganger van de gemeente.

Het kerkgebouw aan de Maasdijk in Poederoijen werd in 1998 vergroot met een nieuwe consistorie en vergaderruimten. Het kerkgebouw telt ongeveer 125 zitplaatsen. Het karakteristieke kerkje staat op de monumentenlijst. Van 2004 tot 2009 bood het gebouw ook onderdak aan de hersteld hervormde gemeente.

Het ledental van de gemeente schommelt rond de honderd. Tussen 1943 en 2011 had de gemeente geen eigen predikant. Sinds 2011 is H. Bor, voormalig evangelist in Gent, voorganger van de streekgemeente.

Lees ook in Digibron:

Evangelist H. Bor bevestigd in Poederoijen (Reformatorisch Dagblad, 25-10-2010)

Chr. geref. kerk Poederoijen uitgebreid (Reformatorisch Dagblad, 09-10-1998)