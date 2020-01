CGK overwegen landelijk steunpunt kleine kerken

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) vergadert tot en met vrijdag in de Oenenburgkerk in Nunspeet. De kerken in Dordrecht hebben de synode bijeengeroepen. Daarom staat er in de vergaderzaal een plaat van de Synode van Dordrecht (links), die 400 jaar geleden werd afgesloten. beeld RD, Henk Visscher