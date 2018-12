Cgk Nieuw-Amsterdam wordt opgeheven

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Nieuw-Amsterdam (Drenthe) wordt opgeheven.

Vanaf dit voorjaar heeft de kerk al geen ambtsdragers meer, deelt Kees Luth (82) desgevraagd mee. Hij stopte toen als ouderling, tegelijk met ouderling W. Spiegelaar. In hun plaats kwam geen ander kerkenraadslid, ook geen diaken. Toen werd de cgk onderdeel van de gemeente Noordscheschut.

De diensten werden nog enige tijd met behulp van kerkenraadsleden uit de naburige gemeenten Noordscheschut, Hoogeveen, Meppel, Assen, Dedemsvaart, Nieuw-Balinge, Emmen en Hardenberg verzorgd. Het aantal kerkgangers bedroeg 20 à 25. Al een aantal jaren was er nog maar een dienst per zondag. Dit najaar hebben de leden besloten dat de preekplaats wordt opgeheven.

De laatste dienst vindt plaats op zondag 30 december om 10 uur. Ds. J. van ’t Spijker en G. J. E. Brand gaan dan voor. De kerk wordt daarna verkocht, evenals de pastorie. De leden zijn vrijgelaten in de keuze van hun nieuwe gemeente.

Luth weet nog niet wat hij gaat doen, wel dat hij naar de kerk blijft gaan. Maar hij sluit niet als laatste de deur, zegt hij. „Dat moet een ander doen. Ik doe geen kerk dicht.”

Het kerkje in Nieuw-Amsterdam telt ongeveer 100 zitplaatsen. In de jaren 70 en 80 zat het kerkgebouw op zondag bijna vol. Daarna begon de terugloop, onder meer doordat jongeren in deze omgeving geen werk konden vinden en naar elders vertrokken.

De Kruiskerk dateert uit 1955.