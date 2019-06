Cgk/Ngk Arnhem zet door en wil vrouw in ambt

De samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) en de Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) in Arnhem zet haar voornemen om vrouwelijke ambtsdragers te benoemen door.

De kerkenraad heeft gemeenteleden uitgenodigd om namen van mannen én vrouwen op te geven voor de vervulling van enkele kerkenraadsvacatures, zo meldde de website onderweg.nl woensdag.

De Kruiskerk in Arnhem sprak in 1996 uit dat er „vanuit de Bijbel ruimte is voor vrouwelijke ambtsdragers.” Volgens ds. D. H. T. Postuma heeft de gemeente meer dan twintig jaar lang laten zien veel waarde te hechten aan de relatie met het kerkverband. „Maar we merken dat de opbouw en eenheid van onze gemeente nu gediend is met het effectueren van ons besluit.”

Langer wachten is „een last die we als gemeente niet kunnen dragen en een verantwoordelijkheid die we als kerkenraad niet willen nemen”, aldus de predikant. Hij hoopt dat de CGK oog zullen krijgen voor de „worsteling” van de Kruiskerk.

De classis Apeldoorn van de CGK kwam in december terug van een in oktober genomen besluit om de Kruiskerk in Arnhem groen licht te geven voor de vrouw in het ambt. De regionale vergadering had geen rekening gehouden met een synodale handreiking uit 2013, waarin staat dat „vrouwelijke leden van de gemeente geen passief kiesrecht hebben wanneer een van de kerkverbanden van de samenwerkingsgemeente daarvoor niet de ruimte geeft.” De CGK kennen geen vrouwelijke ambtsdragers; de NGK wel.

De Kruiskerk wil niet wachten op de generale synode van de CGK, die waarschijnlijk later dit jaar over vrouw en ambt zal spreken. De samenwerkingsgemeente van Nieuwegein nam in maart een vergelijkbaar besluit.