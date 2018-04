Cgk Naarden viert 75-jarig jubileum

De christelijke gereformeerde kerk in Naarden bestaat op 20 april 75 jaar.

De gemeente kwam vanaf 1943 bijeen op het adres Marktstraat 19, daarna in de gemeentezaal van de Nederlandse Hervormde Kerk in Naarden en vervolgens in een gebouw aan de Turfpoortstraat. In 1958 werd het huidige kerkgebouw aan de Cattenhagestraat in gebruik genomen.

In het kerkgebouw staat een tweedehands Spiering-orgel uit Alphen aan den Rijn. Dat werd in 1959 geplaatst en in 1981 uitgebreid en voorzien van een nieuw front.

De volgende voorgangers hebben de gemeente gediend: M. S. Roos (1946-1951), ds. K. Bokhorst (1952-1963), ds. B. de Romph (1969-1975), ds. G. J. Buijs (1981-1989), ds. J. M. Viergever (1990-1995), ds. A. K. Wallet (1999-2007) en ds. J. Bos (2007-2015).

De gemeente telt al een aantal jaren rond de tachtig leden. In 1972, op het hoogtepunt, waren dat er 225.

Op vrijdagavond 20 april (19.30 uur) vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats, waarin de laatste predikant die de gemeente diende, ds. Bos, zal voorgaan, zo deelt scriba Kees Visser mee.