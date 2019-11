CGK-Kerkblad voor het Noorden dreigt te verdwijnen

Het christelijke gereformeerde Kerkblad voor het Noorden dreigt op te houden te bestaan. „De situatie is zorgwekkend.”

Dat schrijven redactie en bestuur van het regionale kerkblad in het jongste nummer. „Het aantal abonnees daalt gestaag, hoewel er wel een zekere stabilisatie in deze daling is. Dat is positief. Maar toch, veel abonnees zijn niet zo jong meer. Aanwas van jongere abonnees vindt niet of nauwelijks plaats.”

Lukte het in 2017 nog om het verlies in financieel opzicht te beperken, vorig jaar lukte dat al niet meer en voor dit jaar is een verlies begroot van ruim 22.000 euro, aldus redactie en bestuur. De verschijningsfrequentie verlagen van eens per week naar eens per twee weken is voor hen ook geen optie. „Dit alles leidt bij het bestuur tot de conclusie dat het onvermijdelijk is de uitgave van het kerkblad op termijn te beëindigen, als er niets gebeurt om dat tegen te gaan.” Zoals het er nu uitziet, zal dat eind 2021 zijn.

Het christelijke gereformeerde Kerkblad voor het Westen werd in 2008 al opgeheven. Op dat moment was er voor het Kerkblad voor het Noorden nog „geen reden tot zorg”, aldus eindredacteur K. Brouwer-Oolders destijds.

