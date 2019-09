Cgk Hoofddorp 25 jaar

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) ”De Graankorrel” in Hoofddorp bestaat zaterdag 25 jaar. Zaterdagmiddag is er een gemeentemiddag; de zondagse eredienst zal een feestelijk karakter hebben, deelt scriba Richard Nieuwenhuizen mee.

In 1996 betrok de gemeente een eigen kerkgebouw aan het Liesbos: De Graankorrel. Dat gebouw is nu in gebruik als vergaderlocatie. In verband met de groei van de gemeente werden de zondagse kerkdiensten vanaf 2004 belegd in de aula van het Haarlemmermeerlyceum. Dit jaar lukte het de gemeente, na een jarenlange zoektocht, om de kerk van de baptistengemeente De Meerkerk aan de IJweg aan te kopen. Deze gemeente is vanwege gestage groei uitgeweken naar een grotere kerk aan de rand van Hoofddorp.

Het voormalige schoolgebouw wordt op dit moment intern verbouwd, onder andere door wanden te verplaatsen om de indeling van het gebouw zo beter geschikt te maken voor de activiteiten. Verder wordt de huidige kerkzaal uitgebreid. De gemeente komt nog 200.000 euro tekort en is bezig met een fondsenwervingsactie.

„Het gebouw is gekocht op de groei. We zijn een jonge en groeiende gemeente. De helft van de gemeente is jonger dan 30 jaar”, zegt Nieuwenhuizen. „Op dit moment zijn er 300 zitplaatsen. Wij willen uitbreiden tot 500 stoelen.”

Naar verwachting is de totale verbouwing begin volgend jaar afgerond.