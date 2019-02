Cgk en hhg Middelharnis houden op feestdagen samen dienst

Tijdens de komende verbouwing van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Middelharnis kunnen de leden terecht in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente (hhg) Middelharnis-Sommelsdijk. Vanaf 28 april zullen er ’s zondags vier diensten in dat kerkgebouw plaatsvinden. Vanaf 9.15 maakt de hhg er gebruik van, om 11.15 volgt de cgk. Om 16.30 houdt de hhg dienst en om 18.30 uur de cgk.

Het is de bedoeling om tijdens de christelijke feestdagen die niet op zondag vallen, gezamenlijke diensten te houden, vermeldde het kerkblad van de hersteld hervormde gemeente onlangs.

De plaatselijke hhg-predikant ds. A. Kos deelt mee dat beide gemeenten de Reformatieherdenking in het najaar al gezamenlijk organiseren, evenals een cursus geestelijke vorming voor gemeenteleden. Hij voegt eraan toe dat hij al langer een goede persoonlijke verhouding heeft met ds. G. R. Procee, de predikant van de christelijke gereformeerde kerk, en dat men over en weer bij elkaar op bezoek komt. „We hebben beide het verlangen om elkaar te helpen en te ondersteunen waar dat mogelijk is”, aldus ds. Kos.

De hhg Middelharnis-Sommelsdijk is een streekgemeente met ongeveer 1100 leden. De cgk telt ongeveer 460 leden.