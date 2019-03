CGK-classis Zwolle wil duidelijkheid over vrouw en ambt

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) moet duidelijkheid verschaffen over de manier waarop samenwerkingsgemeenten moeten omgaan met vrouwelijke ambtsdragers.

Dat vraagt de classis Zwolle in een zogeheten instructie, die dinsdag naar de particuliere synode van het Noorden is gestuurd.

Tientallen christelijke gereformeerde kerken werken op plaatselijk vlak samen met vrijgemaakt gereformeerden of Nederlands gereformeerden. De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) kennen vrouwelijke ambtsdragers, de CGK niet. De classis constateert dat de besluiten van de NGK en de GKV de „binnenkerkelijke en interkerkelijke verhoudingen onder spanning zetten.”

De classis Zwolle vindt het daarom „wenselijk” dat de generale synode zich opnieuw uitspreekt over een manier waarop samenwerkings- en samenwerkende gemeenten zich moeten verhouden tot de besluiten van vrouw en ambt in de zusterkerken. Ook wil de vergadering dat de synode een besluit neemt over de wijze waarop het gesprek over de eenheid met de GKV en de NGK verder vorm moet krijgen.

De particuliere synode buigt zich later deze maand over de instructie. Als deze regionale vergadering –met eventuele aanpassingen– akkoord is, kan de generale synode er een besluit over nemen.