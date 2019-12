CGK-classis Haarlem gedoogt vrouw in ambt

De classis Haarlem van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) vindt dat de samenwerkingsgemeente in IJmuiden met de benoeming van een vrouwelijke ambtsdrager „geen principieel Bijbelse regel” heeft overtreden. De regionale kerkvergadering neemt geen maatregelen, maar wil wachten op een uitspraak van de generale synode.

De classis kwam vorige week bijeen om zich te buigen over een aantal bezwaarschriften tegen het besluit van de samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden in IJmuiden om een vrouw in het ambt te bevestigen, zo blijkt uit een donderdag gepubliceerd verslag op de website van de CGK.

De samenwerkingsgemeente was vorig jaar de eerste kerk binnen de CGK waarin een vrouw in het ambt werd bevestigd. De vrijgemaakten gaven in 2017 groen licht aan vrouwelijke ambtsdragers. De generale synode van de CGK sprak in 1998 uit dat volgens de Bijbel „het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.”

Op de vergadering van de classis Haarlem bracht een appelcommissie verslag uit van haar werk. Ze adviseerde om uit te spreken dat het besluit van de gemeente in IJmuiden om een vrouw in het ambt te bevestigen zich weliswaar niet verdraagt met de kerkorde en de regels over passief kiesrecht voor vrouwen, maar dat er „geen principieel Bijbelse regel is overtreden.” Volgens de appelcommissie heeft de generale synode in 1998 het zogenoemde minderheidsstandpunt over de vrouw in het ambt „niet als on-Bijbels” beoordeeld.

De classis besloot met een ruime meerderheid om het standpunt van de commissie over te nemen. Ze wil daarnaast wachten op een uitspraak van de generale synode, die komend voorjaar over de vrouw in het ambt spreekt. De classis maakt „een pas op de plaats als het gaat over de vraag hoe met IJmuiden moet worden omgegaan.”

De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn verdeeld over de vraag of vrouwen in het ambt mogen dienen. Enkele gemeenten hebben inmiddels vrouwen in het ambt bevestigd of zijn van plan dat te doen. De generale synode stelde vorige maand een studiecommissie in die onderzoek gaat doen naar vrouwelijke ambtdragers.