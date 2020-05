CGK: Bid voor zeevarenden

Het deputaatschap varenden van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft christenen opgeroepen om voor schippers en zeevarenden te bidden.

Wereldwijd kunnen zo’n 150.000 zeevarenden, onder wie enkele duizenden Nederlanders, vanwege de coronacrisis niet naar huis. Ze zitten „gevangen” op zee.

Ook de Duitse pastor voor zeemannen Matthias Ristau riep vorige week op tot gebed. Hij maakt zich zorgen over de levensomstandigheden van zeevarenden. Hij wijst erop dat hun werk noodzakelijk is. Zonder hen „blijven de schappen in de winkels leeg.”