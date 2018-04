Cgk Arnhem 125 jaar

De christelijke gereformeerde kerk te Arnhem bestaat deze maand 125 jaar. De gemeente, die bijeenkomt in de Kruiskerk (Lisdoddelaan, Arnhem-Zuid), is een samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de Nederlands gereformeerde kerk te Arnhem.

De samenwerking is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan en heeft erin geresulteerd dat in 1995 een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Sinds die tijd fungeren beide gemeenten als één gemeente. Wel is elk van de beide gemeenten verbonden gebleven aan het eigen landelijk kerkverband.