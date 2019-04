Cgk Apeldoorn-Centrum 125 jaar

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) van Apeldoorn-Centrum vindt er op 14 april een gezamenlijke jubileumdienst plaats van de Barnabaskerk, Samuëlkerk, Andreaskerk en ICF-Apeldoorn. De dienst, in de Barnabaskerk, begint om 17.00 uur en wordt geleid door ds. B. A. T. Witzier, sinds 2011 predikant van de gemeente.

De christelijke gereformeerde kerk Apeldoorn werd op 1 april 1894 geïnstitueerd en telde toen 54 leden, deelt scriba Coen Dekker mee. De eerste predikant was ds. J. M. de Bruin, die er van 1894 tot 1906 stond.

In 1895 werd een kerkgebouw aan de toenmalige Marialaan –nu Canadalaan– in gebruik genomen. Op dezelfde plaats verrees in 1920 een nieuw bedehuis. Dit doet nog steeds dienst, zij het dat het een aantal keren is verbouwd en uitgebreid. De kerk bleek echter toch te klein: twee keer ontstond vanuit Apeldoorn-Centrum een nieuwe gemeente. De gemeente Apeldoorn-Zuid werd in 1960 geïnstitueerd en Apeldoorn-Oost in 1976. De internationale gemeente (ICF) is een zendingsgemeente binnen de CGK.

De Barnabaskerk telt zo’n 500 leden en groeit nog steeds. Dekker: „De laatste jaren is er sprake van een toeloop van jonge gezinnen naar onze gemeente.”