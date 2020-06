Cgk Alblasserdam houdt laatste dienst

In de christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Alblasserdam is zondag de laatste dienst gehouden. Emeritus predikant ds. W. Nijdam ging hier voor de laatste keer voor.

De cgk te Alblasserdam telt ongeveer vijftig leden. De laatste diensten in de maand juni werden door vijftien tot dertig personen uit Alblasserdam en Oud-Alblas bezocht.

De leden zoeken aansluiting bij een gemeente naar eigen keuze, deelt scriba K. C. Suijker mee. „Een aantal van hen wil in Alblasserdam blijven kerken, andere zijn van plan naar de cgk te Papendrecht of Sliedrecht te gaan.”

De gemeente is vanuit de cgk Papendrecht ontstaan, vertelt Suijker. „De eerste initiatieven dateren van 65 jaar geleden. Een vijftiental gezinnen wilde graag in de eigen woonplaats Alblasserdam diensten houden.”

Het begon met een dienst in het zaaltje van het gebouw ”Wilde Wout”. Vanaf 1965 werd het gebouw van de baptistengemeente gebruikt en werden er twee zondagse diensten gehouden.

Toen de rooms-katholieke parochie een nieuwe kerk in gebruik nam, is het huidige kerkgebouw aan de Waalsmondelaan gekocht. De gemeente is gesticht op de datum van de ingebruikname van de kerk, 17 februari 1967.

„Er zijn nog enkele dingen die herinneren aan de rooms-katholieke kerk”, zegt Suiker. „Onder andere een koorhek en een wijwaterbakje. De kansel kwam op de plaats van het altaar. De preekstoel is tijdens de verbouwing in 2010 verplaatst. Toen is ook een galerij gebouwd. In die tijd zat de kerk vol en bereikte de gemeente haar maximale grootte met in totaal 146 leden.”

De gemeente heeft twee predikanten gehad: ds. L.C. Buijs (1988-1994) en ds. W. Nijdam (1995-2014). Na zijn emeritaat bleef ds. Nijdam in de gemeente wonen en ging hij regelmatig voor.

Als tekst voor de laatste dienst had hij gekozen: Openbaring 5:5-6, waar het gaat over de Leeuw uit de stam van Juda, Die de boekrol opent. G. J. Zwart, voorzitter van de kerkenraad, sprak een kort woord van bemoediging.

Aan het einde van de dienst is de kanselbijbel niet gesloten. „Het Woord van God verdwijnt niet”, aldus Suijker. Het avondmaalstel en het doopstel gaan naar de startende gemeente ”Assen zoekt”.

Het kerkgebouw wordt voorlopig niet verkocht. Het wordt vanaf september gebruikt door een interkerkelijk pioniersteam in oprichting dat in contact wil komen met de buurt en daar diaconaal-missionaire activiteiten gaat organiseren.