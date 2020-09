CGK adviseren niet te zingen in de kerk

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) adviseren gemeentezang achterwege te laten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Dat meldde het kerkverband woensdag op zijn website.

De maatregel om niet te zingen, is volgens de CGK vooral belangrijk voor de regio’s in Nederland waar veel besmettingen zijn. Als een kerk gebruikmaakt van voorzangers, dan mogen dat er maximaal vijf zijn, op een afstand van minimaal 5 meter ten opzichte van de overige kerkgangers.

De CGK adviseren „gemeentebrede” bijeenkomsten, bijvoorbeeld rond het verkiezen van ambtsdragers of het beroepen van een predikant, in aansluiting op een eredienst te laten plaatsvinden.

Bijbelstudiekringen en verenigingen –met maximaal dertig personen– kunnen het beste in het kerkgebouw samenkomen. Wat betreft vergaderingen en commissiewerk, adviseren de CGK om „voorlopig weer digitaal te vergaderen en alleen bij noodzaak fysiek af te spreken in het kerkgebouw.”

De adviezen zijn afgestemd met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerd Gereformeerde Kerken. De Protestantse Kerk kwam woensdagmorgen met adviezen rond kerk en corona. Ook dat kerkverband raadt gemeentezang af. De PKN adviseert kerkenraden om bijeenkomsten anders dan kerkdiensten alleen in fysieke vorm door te laten gaan als dat strikt noodzakelijk is.