Centrumkerk Hoogeveen „up-to-date”

De Centrumkerk in het Drentse Hoogeveen is vernieuwd. Dat berichtte het Kerkblad voor het Noorden donderdag. Het nieuwe „up-to-date kerkgebouw” heeft nu onder meer een multifunctionele ruimte voor de jeugd. Het gebouw is in gebruik bij de plaatselijke christelijke gereformeerde kerk (cgk).

De cgk Hoogeveen bezit twee gebouwen, die zij allebei blijft gebruiken: de gemeenteleden uit wijk Centrum komen samen in de Centrumkerk aan de Van Echtenstraat, de leden van wijk Zuid in de Ichthuskerk aan de Rozenstraat.

Het kosterswerk in de Centrumkerk wordt per 1 januari 2020 op vrijwillige basis uitgevoerd, om de kosten van het kerkgebouw beheersbaar te houden. Vrijwilligers uit de gemeente konden zich daarvoor melden.

Volgens het huidige kostersechtpaar Henk en Marie Lunenborg zijn „geweldige reacties” op de oproep binnengekomen: 45 mensen meldden zich aan voor het kosterswerk en 80 personen wilden een bijdrage leveren aan de „update van de kerk.” De werkzaamheden zijn in september vorig jaar begonnen en konden al na vier maanden worden afgerond. „Het is heel goed geweest voor onze gemeente dat het zo op deze manier is gebeurd”, aldus het echtpaar Lunenborg.